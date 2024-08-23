一名網友日前買了一堆蛤蜊回家，也按照步驟料理，不料近半蛤蜊「不開就是不開」，連加水再滾、再悶都無效，讓他相當無奈。結果內行人一眼看出問題，直接點出原因。

原PO分享，他買蛤蜊回家煮，但煮到湯都快燒乾了，幾乎一半的蛤蜊就是不開。有過經驗的人直言這批蛤蜊已經死了，「不是你的錯，是蛤蜊品質的問題」、「都不能吃了，快丟掉」、「可能買到不新鮮的」、「死了才沒開口」。

內行人建議，煮之前可先敲兩下，聽聽看聲音，也勸原PO「蛤蜊還是買傳統市場的好，會跑出來吐沙的比較好啦」。