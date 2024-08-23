台灣狗仔葛斯齊日前在臉書爆料，一名形象非常好的男星出軌，更向對方喊話：「本人如果裝死，我會暗示到大家知道你」，立即引起外界好奇；對此，男星小炳（余俊賢）竟前來留言：「你說的不就是我？」

葛斯齊今（23）日在臉書發文提到，有一名形象非常好的男星出軌，接著公開對方的身分線索，引起留言區網友的好奇：「已衝去買好瓜子啃！精彩電影，即將放映」、「敲碗。是誰？」；怎料，也釣出小炳開玩笑留言：「你說的不就是我？」同時自嘲只是在刷存在感，並附上笑哭的表情符號。

男星小炳（余俊賢）留言回應「你說的不就是我？」。（圖／中時資料照）

葛斯齊見小炳留言也出面替對方澄清。（圖／翻攝自臉書）

然而，葛斯齊文章中提到的線索「50歲以上」、「已婚」、「大愛戲」、「老婆本月泰國行已返台」及「本月有參加記者會」中，可發現小炳確實有演出過大愛的戲劇，不過2003年小炳早已和前妻離婚，所以並不符合。而葛斯齊沒多久後，親自回覆並替對方澄清：「小炳，如果是你我會直接打給你，還有你無婚姻」。

其實葛斯齊除了曝光該名男星的身分線索外，同時還在文章中建議對方老婆可以查看該男星的貼身物品。最後，葛斯齊向該男星放話：「本人如果裝死，我會暗示到大家知道你」。至於有網友質疑為何不直接公開，葛斯齊則表示，「不是給你看的，是給他老婆看的」。