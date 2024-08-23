今年10月將過50歲生日的賈靜雯，外型與身材依舊維持得宜，讓人相當羨慕。暑假時她特別讓9歲咘咘、7歲波妞到馬爾他遊學，享受新生活。昨(22日)她曬出穿泳裝和女兒濕身站在泳池到照片，一雙美腿若隱若現，她也感慨表示暑假將結束了，有點不捨。

賈靜雯昨發文說：「暑假要結束了，珍惜最後的時光」，並標註老公修杰楷帳號，可見夫妻兩人在泳池內跟兩個女兒玩得不亦樂乎。修杰楷也曬出在當地吃冰淇淋的照片，並虧女兒波妞：「到底為何這麼會做鬼臉」。

賈靜雯曬出濕身照。（圖／翻攝自alyssachia IG）

修杰楷也分享到當地陪女兒照片。（圖／翻攝自lefthere036 IG）

賈靜雯2015年與修杰楷再婚後，除了他倆所生的女兒咘咘、波妞被讚高顏值星二代，賈靜雯與前夫所生的女兒梧桐妹也格外受到關注。由於梧桐妹將成年，近年打扮越來越性感常受到關注，賈靜雯曾在活動中表示力挺女兒的決定，直言：「我很早就跟所有小孩說身體是自己的，自己要負責，在我監護情況下保住健康平安，讓妳們開心成長，但到了自己要負責的年齡，就要對自己負責。所以她很健康，也很明白自己要做什麼，我都不操心，希望大家也不用太操心，謝謝。」

賈靜雯常大方做性感造型。（圖／中時資料照）

賈靜雯曾秀出美腿。（圖／中時資料照）

至於梧桐妹戴舌環，賈靜雯表示有陪女兒去挑樣式，不會特別勸女兒該做或不該做什麼，「但我會跟她講我的審美觀，對我來講，我這世代比較不能接受臉上這些，但他們這世代有他們自己喜歡樣子。」上月賈靜雯還曬出和女兒的對話截圖，可見賈靜雯傳了一堆扮鬼臉照片，梧桐妹都說好看，讓賈靜雯吐槽：「很有事」，並炫耀：「我女兒對我是真愛」。