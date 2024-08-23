高雄頂樓加蓋空間遭成詐騙集團溫床，警方上門逮到4人送辦。（警方提供／任義宇高雄傳真）

高雄市三民區九如一路一處公寓大樓頂樓加蓋空間，已成詐騙集團溫床，警方日前鎖定一名車手提領4萬贓款後，持續跟監後於21日一舉破獲詐團溫床，逮捕4人送辦。

據了解，30歲的賴姓女子，透過詐騙手法騙取4萬元現金，經被害人報案後警方前往偵辦，發現賴女到提款機提款身影後，仍持續埋伏跟監，最後發現疑似藏身在三民區九如一路一處公寓大樓頂樓加蓋空間中。

警方於21日下午4點，持高雄地院、高雄地檢核發之搜索票、拘票，前往賴女所在的頂加租屋處，於埋伏過程發現賴女與21歲同夥潘女，正好外出拿外送餐點，警方見狀立即上前逮捕，並上樓繼續搜查，再逮獲從睡夢中驚醒的23歲陳姓男子與22歲陳姓男子，共逮捕4人上銬送辦。

警方表示，頂樓加蓋租屋處內，共查獲工作機2支，筆記型電腦1台等犯罪工具，全案將賴嫌等4人依涉嫌詐欺、洗錢防制法案移函送地檢署偵辦，強調仍會持續追查是否有上游幕後主使者，全力揪出守護民眾財產安全。