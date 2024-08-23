為推動綠能環境、低碳運輸及配合中央政策，北市停管處也積極推動電動車相關政策，截至今年7月底前，已於市內165處公有公共路外停車場建置650個充電樁設施，預計於今年底前達到1200樁。此外因應充電樁可能發生火警，停管處除了依照法規設置火警防災灑水系統外，也會加配防火毯、緊急對講機等設備，讓意外影響降到最低。

北市停管處23日上午於南港經貿園區的公園停車場，舉行公有停車場電動汽車充電樁啟用記者會。停管處表示，為推動綠能環境、低碳運輸及配合中央政策，積極鼓勵並於民間及公部門資源的挹注下，增設友善電動車的相關設備，充電樁部分，截至7月底前已於165處公有公共路外停車場建置650個，預計於今年底前設置1200個充電樁。

而為提升停車場充電樁服務品質，停管處已將轄下所屬路外公有公共停車場之充電樁業務委由民間業者興建、營運及維管，並透過民間業者協助政府打造一套合理的使用者付費機制，停管處將於8月23日正式啟用73格充電樁，計費方式由原本的差別費率改為以度計費，逐步至今年底全面調整完成，並透過「北市好停車」網頁版能直接使用手機知悉各停車場充電格位動態現況還能直接導航至指定地點，降低電動車主里程焦慮。

停管處說，為提升充電格位防災效能，防範於未然，停管處除依基本消防法令規定設有火警防災灑水系統外，另於轄管停車場設置防火毯列為滅火配備，於充電格位區域設有「緊急對講機」，民眾可直接聯繫管理室，並與本府消防局定期合作於轄管各停車場進行消防演練，優化橫向溝通提升防災能量。

為有效管理充電格位，將該格位發揮其最大效能，停管處於23日公告「本市境內路外公共停車場電動汽車充電專用停車位使用規定」，主要就充電格位各項違規事項明確說明，並增加夜間22時至翌日7時電動車可入格不充電，除可有效使用該格位降低空位比率，亦可以提升燃油車車主停放一般車格之機率。