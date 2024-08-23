律師葉慶元（右起）、台北市議員徐弘庭、台北市議員游淑慧、律師潘艾嘉及國民黨基隆市黨部發言人黃申棟23日前往監察院檢舉拆樑團體違法募資，並呼籲監察委員公正調查。（范揚光攝）

公民團體「山海公民拆樑行動」發起基隆市長謝國樑罷免案，於活動起初為募款，由基隆青年陣線協會於網路平台募資，累計募得716萬元。國民黨今日指控罷樑團體未申請政治獻金專戶就募款，違反政治獻金法，並表示內政部也認同有違法疑慮，因此至監察院告發。罷樑團體發言人李晏蓉回應，募資依法舉行，沒有任何一筆違法帳目，對於指控無所畏懼。

罷樑案於16日經中選會宣布通過，將在10月13日舉行罷免投票。但起初在第一階段時，因需要募款宣傳，罷樑團體於網路募資平台「嘖嘖」由基隆在地的「基隆青年陣線協會」發起募資，最終共募得7160437元。

但國民黨質疑，罷樑團體募資是為了罷免的政治行動，就應該要依法設立政治獻金專戶，在尚未設立前，不得對外募款，並已向內政部確認，該行為應屬違法。今日國民黨台北市議員游淑慧、徐弘庭及律師葉慶元、律師潘艾嘉等人至監察院門口召開記者會告發。

游淑慧強調，目前政治獻金案已經有民眾黨主席柯文哲的案例在先，請民進黨要有「GUTS」，不要躲在後面當「藏鏡人」不敢承擔，把年輕人推上第一線，背著違法的責任，變成非法募款。

對此，罷樑團體發言人李晏蓉回應，行動從發起之始即採取高道德及法律標準自我檢視，違法的事情不做，違反行政中立的事情不做，有財務灰色地帶的事情不做，與謝市府破門、中元祭明目張膽擺設固樑攤位、大幅廣告看板說不清楚財源完全不同。

李晏蓉強調，關於募資活動，完全依照法律舉行，且每一筆帳務都依法依規辦理運用，並公開透明報稅，相信市府團隊及國民黨這麼多律師及會計師，一定會恪守專業檢視，不會讓自身的職業道德蒙羞。

對於國民黨的「割韭菜」說法，李則回應，或許是受到近期政治新聞影響，意圖使用這樣的關鍵字挑起大眾敏感神經，不過我們深信守法的人會得到公平的對待，在沒有任何一筆違法帳目的狀況下，「我們不知道從何回應，對於指控也無所畏懼。」

李晏蓉補充，國民黨如果真的認為公民團體有任何不法嫌疑，請直接前往基隆地檢署告發，而不是在監察院外高調開記者會，這根本只是在刻意汙衊公民團體的政治手段。若事後證明無不法行為，團體也會針對國民黨及律師葉慶元提出刑事誣告。針對罷樑案，藍營全面主動迎擊並持續找藍營大咖助講，明日將邀請台中市長盧秀燕及南投縣長許淑華來基隆為謝國樑站台打氣。