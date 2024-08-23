日本央行行長植田和男23日在國會公開表示，如果經濟成長和通貨膨脹符合自己的預設立場發展，基本上未來還會再升息。消息傳到匯市，日圓兌一美元一度升值0.7%，目前價位在145.30至146.34之間游走。

日圓升值後，以出口為主的豐田汽車一度跌0.4%，索尼跌0.6%，任天堂也跌0.8%。另外，因為美國費半指數下挫超過3%，故東京威力科創大跌2.3%，愛德萬測試更市重挫3%。

分析師指出，如果日經指數跌破38,000點指標關卡，可能會引發更多的賣壓出籠。還有，如果日圓兌一美元匯價升破145，在日圓短期變得強勢之下，可能形成日經指數上漲的壓力。

日本官方統計，不包括新鮮食物的核心CPI（消費者物價指數），7月年增2.7%，高於6月2.6%，但與市場預估值相符。經濟學者指出，在日本政府不再補貼水電瓦斯等公用設施使用費後，電價一度飆漲22%，故才會推升物價。