2024台灣文博會23日在台南文創園區、321藝術聚落、西竹圍之丘文創園區、藍曬圖文創園區展開，接續8月26日至9月1日將在主展場大台南會展中心，展開文博會史上首度的商展及文化策展共創共演。文化部搶先曝光文化策展的部分亮點，包含從世代間鋼鐵品牌的傳承、民主報攤呈現追求民主和自由的歷程，以及在巴黎奧運會後，文博會場也以所有台灣人民共同記憶中棒球賽場上的投手丘，再度帶領大家回到那個團結全台灣人的時刻。

文化部表示，主展場大台南會展中心首度將文化策展與品牌商展從概念到空間完整融合，以「文化細胞」為概念，透過分裂與聚合的細胞對應1至3樓的空間分佈，並試圖以不同的主題空間裝置，挖掘台灣人基因中文化堆疊脈絡。文化策展「那看那記」透過「記錄與展示」方式，挖掘文化議題，從歷史脈絡到當代變遷，象徵社會通過對話與交流，展現多元可能性。

1樓在眾多文創及IP授權的商展區周圍，文化策展「細胞相挵」以「世代之間」及「價值的追求」2個展區，意圖呈現「所有的對話、衝突，都是為了碰撞出更好的可能性」。東和鋼鐵的大型鋼鐵架構及源源鋼藝的生活小器，透過變異扭曲的空間造型與大量堆放裝置的金屬原物料，帶領觀眾看見2個鋼鐵產業家族，如何透過不斷地對話，找到共同屬於自己的鋼鐵之路；「價值的追求」展區則以民主報攤作為意象，以大量報紙版面的展示，看見從書桌到街頭，喧囂的浪潮與寧靜的革命，也象徵透過不斷地思考與討論，聚集的意志便會帶領社會繼續前進。

3樓展區以「細胞做伙」為主題，打造劇場感的展示演繹，以漸進式的燈光與聲音堆疊，呈現出台灣土地的踏實、在地與國際的接點、運動賽事所凝聚的團結，以及百花齊放的圖像。藉由圖像元素說出生活在台灣的人們，每個人或許有著不一樣的面孔、不一樣的認同、不一樣的語言，但在這塊有著多元與包容精神的土地上，每個人都是百面的一面。

文化部表示，除了商展及文化策展以外，「那聽那行」走讀活動也於23日登場，將通過10條走讀路線，從產業、生活、藝術、飲食、城市等不同面向，深入探索台南的文化脈絡。