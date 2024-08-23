大陸家電大廠格力電器董事長兼總裁董明珠，22日在河南格力2025年度行銷峰會上再次提及自己明年有可能退休，並透露格力管道變革在全國各省基本到位。上周被傳已離職的原格力數位化管道改革負責人王自如沒有現身，董明珠稱格力管道變革還需繼續完善。

第一財經報導，董明珠說，格力的河南經銷商中有很多老朋友，也有很多經銷商已經把事業交由第二代接班。「我也是老人，我70歲還沒退（休），你們要把接力棒接好。」現場響起了熱烈的掌聲。

她說，製造企業和經銷商是一家人，最終都是為了讓消費者滿意。格力管道變革希望讓經銷商更直接瞭解消費者，付出有更多收穫。「必須保證商家盈利，但不是暴利。」

董明珠指出，格力電器管道變革在全國各省（市、自治區）已基本到位，下一步在細節落實。經銷商的角色更多是做好服務。管道變革還要進一步完善，體系已推出兩三年，現在徵求經銷商的意見。

格力管道變革的方向是與消費者零距離，同時實現線上、線下結合。董明珠說，現在有的線下專賣店被迫關閉，這不是人性化的，人與人之間當面的感情交流不可替代。她希望格力幾萬家專賣店都擴展為體驗店。這樣，用戶線下可以體驗，線上也可以下單購買。

報導稱，現在格力電器從空調拓展到冰箱、洗衣機、廚電、生活電器全品類，管道改革是必然趨勢。董明珠透露，格力河南經銷商實施管道變革大約已經有8個月，現在操作變得更簡單。

「過去一年，大家很辛苦」，董明珠說，今年又有新的困境，一是國際形勢複雜；二是國內房地產市場對家電業的影響顯而易見。消費者對家電的需求，以前是從無到有，現在追求健康享受。所以，格力通過技術創新，推出了風不吹人空調、熱泵洗護機等新產品。

河南格力銷售公司1999年成立，至今25年。過去在河南格力銷售體系，有一句是「跟著郭書戰，有錢賺；跟著董明珠，不會輸。」董明珠說，河南格力銷售公司負責人郭書戰當天因年齡等原因沒到現場，「明年我也有可能退休」，靠年輕人接力，讓格力成為百年企業。

上周有傳聞稱，原格力電器數位化管道改革項目負責人王自如已從格力離職。不久前，格力電器在河南洛陽、河北石家莊舉行的冰洗戰略發布會，王自如都跟隨在董明珠的左右。本次河南格力2025年度行銷峰會上，王自如沒有再出現，但董明珠顯然沒有停止管道變革的步伐。

格力電器銷售總監盧陸群表示，格力的管道模式已經發生變化，經銷商從原來向格力地區銷售公司下單，變為在格力的雲網批系統直接簽約下單，資金周轉更快，系統返利更清晰；此外，通過經銷商在RMS終端管理系統，可以瞭解老客戶的資訊，促進以舊換新；通過O2O零售模式拓展，可以在抖音等線上平臺拓展新用戶，並引流到線下成交。