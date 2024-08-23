中信金23日將召開董事會，討論對新光金公開收購價格以及相關架構，由於台新、新光金控董事會已通過換股合併案，中信金更加速動作，打算拚今日就向金管會送件提出公開收購。

金融圈分析，雖然公開收購第一階段只要拿下10％，但以中信金的實力，第一階段直接收購到51％是很有可能的，直接拿下半數、換股合併；另一種方式是二階段進行，先買到30％，第二階段再買到51％，之後再進一步換股合併。

由於台新金與新光金的董事會通過以換股合併，據法令規定，台新金與新光金還需要舉行「股東臨時會」通過才行，一般最快也要45天，中信金因為採公開收購，只要董事會通過後、送件金管會，金管會自申請書件送達之次日起15個營業日內未表示反對者，就視為已核准，因此中信金必須與時間賽跑，在9月10日前完成公開收購。

據金管會統計「金融控股公司合併報表財務資料」顯示，截至今年6月底，中信金總資產達8.5兆元若吃下5.1兆元的新光金，總資產將上衝第一名，拿下國內金控龍頭寶座，這也是中信金積極搶親的原因。