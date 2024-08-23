胡一天因《致我們單純的小美好》裡的高冷學霸初嘗走紅，開始戲約不斷，時裝造型帥氣，古裝造型常翻車，這次在《惜花芷》的造型終於幫他洗刷古裝醜男的名號，獲得觀眾高度評價。在《惜花芷》飾演在外是殺伐果斷的凌王世子顧晏惜和皇帝鷹犬七宿司司使，在家是溫柔的哥哥和知心戀人，花芷的出現就像一束光治癒了他，但因為身分關係不敢告白，只能默默陪伴和保護。

胡一天表示，他最喜歡的裝扮是穿貂皮大衣的那一套，儘管拍攝時是夏天，但他覺得自己非常帥氣，如果是在冬天，他可能就不會脫下那件大衣了。對於戲中最喜歡的部分，胡一天提到打戲，特別是拳拳到肉的場面，讓他感到非常過癮。第一場打戲是殺進皇宮，他雙手持刀，背著刀鞘，這場戲對協調性要求極高。雖然拍攝過程充滿汗水和淚水，但他也幽默地提醒粉絲們，現在武功高強不要惹他。聽到粉絲聲稱看他的打戲能提神醒腦，胡一天則笑稱這樣可以幫大家省一天的咖啡錢。

而陳坤和周迅的旗下藝人張婧儀，因為與陳飛宇合演的青春愛情劇《點燃我，溫暖你》獲得關注，首次主演古裝劇《惜花芷》，張婧儀坦言：「很擔心自己無法撐起整齣戲，畢竟我的人生沒有經歷過像花芷的大起大落，當初在拍攝時很害怕無法把握角色的情緒變化，但是大家都給我信心，加上開拍前有特地跟禮儀老師學習，現在都不自覺會忽然有古裝體態的站姿。」

《惜花芷》改編自空留同名小說，清貴花府忽遭抄家流放，只剩滿門婦孺走投無路，大小姐花芷（張婧儀 飾演）不再裝傻藏拙，帶領女人們上演「貴婦變形記」，在跌跌撞撞中擺脫饑寒與危機。本劇由張婧儀和胡一天主演，還有憑藉《雲之羽》中上官淺一角圈粉的盧昱曉；胡杏兒飾演的三夫人夏金娥看似勢利又精於算計，因為出身商賈之家地位低下，又因與丈夫關係不佳，只好與其他妯娌明爭暗鬥搶掌家權，但因聰明能幹而受到老夫人的重用，與花芷之間你來我往互不相讓的對手戲是一大看點。《惜花芷》8/26起，平日晚間八點，龍華偶像台MOD353全台首播。