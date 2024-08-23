高雄市旗山區旗南一路上今天上午9時發生一起交通事故，52歲的郭姓婦人騎乘重機車行駛在旗南一路上，行經旗南一路38號時，不慎自撞橋墩而跌落10公尺高橋下，造成郭婦手腳多處擦挫傷，警消到場緊急將她送往旗山醫院救治，詳細肇因正由警方釐清中。

警方接獲報案到場時，發現郭姓駕駛受傷，意識清楚、無生命危險，經消防局派救護人員到場，緊急將傷者送醫。為防止其他危害發生，員警在現場協助疏導交通，以維護在場人員及用路人的安全，現場道路測繪後，排除事故車輛。

經了解，郭婦當時騎車行經事故地點，疑未注意車前狀況，因此擦撞橋墩，導致車損人傷，無波及其他人車，郭姓駕駛酒測值為0，至於肇事原因仍待警方進一步檢驗釐清。

警方呼籲，駕駛人開車上路務必保持良好精神狀態，隨時注意車前狀況，切勿疲勞駕駛或是分心，遵守交通標誌標線、謹慎操作車輛，以確保自己與其他用路人安全。