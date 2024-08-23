為特教生請命黃淑君暴走衝上台 嗆侯友宜「你有聽到我的聲音嗎？」

新北市議員黃淑君為學齡前特教生權益問題，與新北市長侯友宜槓上，侯友宜每場公開行程，黃淑君都化身「背後靈」，面色嚴峻在一旁冷眼注視。今（23）日上午侯友宜出席電動汽車充電智能平台發表會，黃淑君改變之前作風，突然暴走，衝上台大聲質問：「侯友宜市長，你有聽到我的聲音嗎？」

現場因黃淑君突發舉動，全場大亂，黃淑君搶到侯友宜身邊，嚴詞質問「會議紀錄到現在都還沒給我」、「我要代表新北市的家長向你下跪嗎？」侯友宜面帶微笑回應，謝謝議員關心，我們一起努力。

當侯友宜上車要離開會場，黃淑君不願罷休，攀住車窗繼續問到「我要等多久？家長要等多久？老師要等多久？什麼時候可以得到市府的回應？」黃淑君甚至想將車攔下，但被現場工作人員制止。

黃淑君為此暴怒，她怒嗆，哪一場她沒給新北市政府面子？不是都乖乖站在後面等活動結束，再好好的跟市長講，請問誰聽到了新北市家長的心聲？有多少是特教生的家長，他們的孩子怎麼辦？教育局長張明文8月2日說和她要好好談，她也談了，紀錄到現在她也沒收到，這就是新北市政府。

黃淑君強調，她會繼續跟下去，直到新北市政府願意給新北市所有的孩子、家長一個說明和說法，不然她會繼續跟下去。

新北市教育局對此回應，針對黃淑君所提學前特教資源建議，新北市教育局、衛生局、社會局3個局已經在8月2日一起與黃當面討論，並以公文回覆。新北市非常重視所有意見，不管是來自市民、或是民意代表，歷年來更持續階段性投入資源關注學前特教及早療，期盼各界理性溝通，一起照護所有孩子健康成長。