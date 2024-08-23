民眾黨主席柯文哲近日深陷政治獻金風波，而柯在去年選舉期間名下持分新竹隆恩段農業用地違規做停車場使用，後續也在期限前恢復農用並種芭樂，但5個月過去，該地雜草叢生、無人管理。對此，代理市長邱臣遠23日表示，產發處即將行文給土地所有權人，要求維護管理該農地。

柯文哲去年選舉期間，被爆出名下持分新竹隆恩段農業用地違規做停車場使用，該農地後續交由民眾黨新竹黨部處理，去年12月22日開挖之後，也於最後期限前改善完畢並恢復農用，並在該地種植芭樂樹。然而5個月過去後，該地目前雜草叢生，農地出入口也停滿各式車輛。

代理市長邱臣遠23日出席市府活動，針對該農地、雜草問題，他表示，市府產發處即將行文給土地所有權人，要求進行相關農地的維護管理，包含除草等等必要的維護，市府也呼籲，大家一起共同守護環境的整潔，避免病蟲害的孳生。

對此，市府產發處表示，隆恩段1320地號土地前經通報未依法作農地使用，前經通知限期改善，所有人於完成改善後，市府依規辦理勘查確認，包含非農業經營相關設施移除、場地檢測、實際種植農作物勘查等情形，於2024年5月完成備查在案。目前回歸一般農地管理作業，依農地利用管理作業流程處置。

市府環保局則指出，有關農地草長，經查該地非為都市計劃區外建築用地，為都市計劃區外特定農業區農牧用地，非屬依廢清法公告列管範圍。另有關農地雜草較長等情事，市府將行文請土地所有權人定期進行農地田間管理工作（如鋤草、耕犁）以共同維護環境整潔及預防病蟲害等之發生。