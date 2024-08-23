據衛福部統計，近年兒童及少年性剝削案件通報數急劇增加，又以兒少性私密影像件數迅速成長，立法院近日也三讀修正兒少性剝削條例，符合特定情況可以即時封網，生效日期仍要由行政院另行指定，婦女救援基金會呼籲，希望盡速上路，但也呼籲民眾若看到相關訊息應即時向平台檢舉，加速下架速度。

據統計，兒少性剝削通報案件從2017年的1060件，增加至2023年的3354件，其中「拍攝、製造兒童或少年為性交或猥褻行為之物品」從581件增加至2914件，增加幅度十分迅速。杜瑛秋分析，除了因近年網路盛行等因素外，也有可能是黑數浮現，但其實遭遇類似情事，孩子往往擔心挨罵、被朋友知道而不願對外求助。

杜瑛秋說，常見兒少數位、網路性誘拐手法包括網路遊戲、網路交友、裸聊側拍、網路愛情、模特兒外拍、衝粉絲數、提供點閱數、按讚關注數，甚至還有黃牛票等，要求兒少提供裸照、甚至自慰影像交換。

杜瑛秋呼籲，應加強數位身體界線、數位身體隱私權教育，不提供個資、權限設定、帳號密碼不提供他人、不放清涼或性影像等網路安全管理，當兒少有網友時，與孩子討論與網友互動，讓兒少是常見網路性誘拐案件，並教導因應方式，「千萬不要禁止孩子使用網路」，而是要協助因應，孩子才會願意與家長反映。

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