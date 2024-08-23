24小時全天候一鍵通報安全系統。圖/新北市政府提供

因應2050國家淨零政策及未來電動車主流趨勢，新北市首創公有停車場充電管理平台今(23)日正式發表；新北市長侯友宜表示，安全是我們的首要責任和任務，新北市超前部署在全市公有停車場配置電動車專用防火毯，以及24小時全年無休的ALL IN ONE一鍵通報系統，在提供更安全、更智慧、更便利的停車充電服務，同時也保障民眾生命財產安全。

新北市交通局長鍾鳴時和業者合照。圖/ 新北市政府提供

侯友宜說，新北電動汽車充電智能平台不僅為全國第1個公有停車場充電管理平台，也是第1個中央與地方、第1個公家與民間合作的充電平台，強強聯手，讓交通永續低碳邁向新篇章。

侯友宜表示，日前韓國仁川市及西班牙里斯本 (Lisbon) 的機場停車場接連發生電動車起火，造成嚴重火災事件，引發各界對於電動車消防安全高度關注；其實，新北市早在去年元旦啟用的新莊運動公園地下停車場就配置了「熱顯像儀」、「低壓細水霧消防設備」及「防火毯」的電動車防災儀器和設備，並與消防單位多次操兵演練，以確保民眾生命財產安全。

侯友宜指出，新北市電動汽車充電智能平台更超前部署在全市公有停車場配置電動車專用防火毯，並提供24小時全年無休的ALL IN ONE一鍵通報系統；一旦發生緊急事件，充電樁設備偵測到有狀況時，系統就會立即啟動斷電保護機制，並且由停管員一鍵通報，通知消防及相關單位及時到場處理，把握黃金救援時間疏散民眾，因為保障民眾生命財產安全是我們首要責任及任務。

交通局長鍾鳴時表示，目前新北全市公有停車場總計附設426格電動汽車充電車位，明年將增加到900格，121年更預計拓展到1,200格，搭配最完善的全方位服務，未來民眾只須透過手機APP就可即時查詢充電車位、充電費率、即時資訊及線上支付等多元智能服務，服務效率全面再進化。

侯友宜說，也要感謝環境部4782萬元補助經費協助新北市推動電動汽機車能源補充設施，其中3588萬元運用在建置電動汽車充電樁，後續也將再爭取交通部補助，積極擴大停車場充電建設。

交通局表示，新北充電智能平台將於今年12月試營運，預計明年元旦起正式上線營運，未來將擴大納入運動中心、公有市場、觀光景點等其他公有停車場充電車位資訊，以因應市民通勤、日常採買、出遊的充電需求；試營運期間將提供充電費率優惠，也歡迎大家提供使用上的建議和意見，讓充電智能平台能更符合民眾需求。