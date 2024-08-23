台新金與新光金昨（23日）聯合宣布雙方同意合併，並公開以1股新光金換0.6022股台新金的計畫，啟動合併流程。至於台新金的開價合不合理？投資達人股海老牛認為「價格算是合理」主要從過去兩年的股價區間去估算。

股海老牛提到，「如果以目前的股價來換算，新光金是溢價1.13元。說到這裡，新光金的股東就要生氣氣。」股海老牛認為，收購價並非以當下市價去計算，應該是以過去的股價，加上10至15%的談判空間。

股海老牛表示，若以新光金過去股價區間8至12元來看，11.32的換股價格還算合理。股海老牛分析指出，「只能說不知從哪洩漏出來的消息，導致新光金股價先行上漲了。早知道的黑手成本應該來得低，但是這幾天搶進的跟風散戶，還是得承受追高的重拳傷害。」

股海老牛也提醒投資人，收購尚未完成前都有風險，新光金股價應該會在11.1至11.2元之間來回擺盪，「台新收購失敗的最大風險，除了來自金管會不同意之外，還要加上中信金是否要繼續加碼搶親。」

至於中信金要開多少才有可能競爭？股海老牛認為，「基本上多10%跑不掉。」中信金除了需要留意手頭上的現金是否足夠，也要評估交易價格是否合理。