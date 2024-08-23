罷捷發起人徐尚賢7日啟動第1階段罷免立委黃捷行動，他23日偕同罷免桃園市議員于北辰發起人游智彬、前罷免陳柏惟領銜人楊文元等人前往黃捷服務處下「戰帖」，並宣布第1階段罷捷行動啟動短短2周，已收到1000多份連署書，對此，黃捷回應，一切尊重，台灣是民主國家，大家都有表達不同意見的權利。

徐尚賢指出，黃捷根本把立委職位當成綠衛兵的作秀舞台，這次特別到黃捷服務處就是要跟她直球對決，黃捷曾說罷免她是第6選區選民的決定，他們今天就讓黃捷知道高6選民的心聲。罷捷行動自8月7日開始到現在，短短2周的時間，第一階段提議人數已超過1000人，有信心在明年2月成功達到第一階段3500份連署書的門檻。

徐尚賢、游智彬等人要求黃捷服務處人員接下「戰帖」，黃捷服務處由辦公室主任何翊軒收下書面資料。何翊軒則指出，黃捷正在外面跑行程，後續會將相關意見轉達給黃捷。對於黃捷沒有親自出面接下「戰帖」一事，徐尚賢表示，黃捷不敢出來面對，實在令人遺憾。

黃捷回應，針對罷免團體的意見她一切尊重，台灣是民主國家，大家都有表達不同意見的權利，也因此，即便有民眾與她意見不同，她在立法院仍堅持替人民捍衛公民權，反對選罷法拉高門檻，反之國民黨，為了自己的權力，竟急著修法增加罷免難度，相信人民自有公評。