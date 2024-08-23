基隆青年陣線協會日前在募資平台「嘖嘖」開放募資基隆罷免案相關經費，國民黨23日於監察院前揭露，罷免已屬政治活動，相關勸募該受到「政治獻金法規範」。台北市議員游淑慧就表示，該協會是財團法人，卻掛羊頭賣狗肉，假社區營造知名，行政治獻金募款之實。律師潘艾嘉也說，700多萬捐款，沒有辦法受到主管機關的監督，更不知到錢花在哪裡，已經涉及洗錢隱患，因此具名向監察院檢舉，呼籲監察院應儘速進行調查並裁處。

身為陳情人的潘艾嘉說明，政治獻金法對於政治捐款的收受及使用流程都有非常嚴格的規定，目的是為了提高民主的品質，確保政治活動的公平與公正，但在基隆市，公民團體發起的山海公民拆樑行動透過「嘖嘖募資」平台進行募資，違反政治獻金法的規定，人民在平台上捐贈的現金無法受到主管機關的監督，也不知道用途；換言之，可發現這場罷免根本是仇恨動員，不僅勞民傷財，大家耗費許多精力之外，也涉及可能洗錢的隱患，令人民無法接受。請監察院依法進行裁罰，積極處理，以杜絕台灣社會與基隆市的亂象。

律師葉慶元指出，政治獻金法規定很清楚，擬參選人或政治團體要收受政治獻金，必須要先向監察院申報，經過核可後，才可以開立政治獻金專戶，但經查詢，沒有看到相關罷樑團體有經過許可設立的政治獻金專戶。6月初向內政部檢舉後，內政部回函顯示，這部份應由監察院進行調查與裁罰，若監察院都沒有動作，不排除依據政治獻金法的規定，向地檢署提出刑事告發。

游淑慧指出，這次罷樑團體是以基隆青年陣線協會在募資平台募款，協會是社團法人，設立目的是文化跟青年活動，用來進行政治募款已經是掛羊頭賣狗肉，違反協商協會設立的目的及章程，違反人團法。

游淑慧表示，罷樑團體募得的新台幣700多萬元，至今沒有公開帳戶明細。呼籲協會公開募款用途及明細，呼籲監察院、內政部必須依法好好把關。

徐弘庭指出，潘艾嘉在6月初就向內政部詢問基隆青年陣線協會是否有違法募款，內政部馬上就回函指出這樣的狀況是違法的，請問監察院從6月到現在，為什麼該處理卻不處理，呼籲監察院應該立刻介入並裁處。

徐弘庭更表示，該協會在募資平台上自己就提到「選罷法禁止直接募款，之前所有的罷免案都有政黨跟協會協助開設專戶，他們因為沒有資源，所以做這樣的募款。」，這是知法犯法最好的證據。