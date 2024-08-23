國際旅遊大門重開兩年，台灣民眾出國旅遊，不少人的第一選擇是日本，吃東西、買衣服、換家電，日系風格成第一指名！隨著這幾年日本經濟體質轉變，國人投資日本也正逐漸蔚為風潮，可以選擇日本基金、日股ETF等，投信投顧公會資料統計，投信發行的日本基金，三年前僅有20多億規模，今年7月底含ETF已超過600億規模。第一金投信提醒，愛日系、遊日本，更要當日本企業股東，第一金量化日本基金26日起開始募集，結合選股與風險雙量化模型與雙經理人操作，提供日圓與新台幣級別，是哈日族參與日股投資新選擇。

人潮帶來錢潮，根據日本政府觀光局（JNTO）統計，日本上半年到訪海外旅客人數逼近1,778萬人次，超越疫情前一年2019同期的1,663萬人次，上半年全球旅客在日本的消費金額達3.9兆日圓，是2019年同期的1.6倍，2024年預估全年消費金額可達8兆日圓。台灣今年遊日旅客可望逼近600萬人次，若以2023年台灣赴日旅客平均每人次支出約19萬日圓（近新台幣4萬元）推估，台灣遊客一年在日本大約可花掉新台幣2,400億元，大約是1兆日圓，台灣是日本旅遊GDP重要貢獻來源。

日本除了是旅人天堂，也是投資好去處，第一金量化日本基金經理人黃筱雲指出，8月初日銀升息造成日股急跌前，日本股市數度刷新高，這是日本1989年經濟泡沫化以來首見，相較於台灣民眾熟悉的台股、美股過去幾年頻創歷史新高，黃筱雲說明，日本告別通縮企業啟動加薪、東證改革提高股利更重視股東權益、NISA制度鼓勵日本散戶小額投資所得稅減免等，日股仍有極大的補漲行情可期，近期的修正沈澱期過後，仍可望提供日股長多漲升空間。

日股後市表現除了有本地改革制度的努力，也有來自海外資金的加持，台灣人感受最深的有台灣護國神山半導體大廠台積電前進熊本設廠，黃筱雲表示，她在今年中曾前往日本熊本參訪，台積電熊本設廠計畫已經正式營運，也帶起熊本半導體生態圈的誕生；此外，國際科技大廠設點日本遍地開花，除了台積電以外，還有總金額超過1,000億美元的國際大廠設廠計畫，包括將設置資料中心的亞馬遜，還有建設半導體廠的美光等，除了推動科技產值營收，還能創造就業與政府稅收。

這些都帶動日本邁向新經濟循環，通膨、經濟成長、加薪，民眾消費有感復甦，第二季日本經濟成長年增率達3.1％，日本成長動能與中長期投資機會不容忽視。黃筱雲強調，日股攻高震盪期，可能會進入類股輪動、大小型股輪漲階段，第一金量化日本基金結合韓國QRAFT金融科技公司量化模型，進行選股及風險預測，掌握產業與風格轉變時的投資機會，經理人也能藉由操作經驗，在量化模型資訊判讀上更精準，適時進行期貨多空調節、危機預警與熱點預測等，強化日股投資風險與報酬均衡。