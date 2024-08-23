台灣彩券表示，7月份單月為政府創造的公益彩券盈餘為82.54億元，其中41.27億元分配至各直轄市、縣市政府辦理社會福利之用，惟實際撥付數將依「財政部公益彩券監理委員會組成辦法」第三條規定辦理，37.14億元分配至國民年金，4.13億元則分配至全民健康保險準備。

依台灣彩券統計，今年前七月彩券銷售金額共1081.9億元較去年同期約成長3.4％，其中立即型（刮刮樂）業績681.4億元較去年同期成長8.9％，而電腦型彩券400.5億元則較去年同期衰退4.79％。