國土計畫法將在明年4月上路，但目前僅11個縣市提交分區圖，雲林縣議會22日開首次專案報告臨時會，議員更是炮聲隆隆，多數議員認為國土計畫法對雲林人極度不公。對此，內政部政務次長董建宏表示，雲林縣府認為國土計畫法在農一、農二畫設上，將會影響雲林發展，因而尚未提交國土功能分區至內政部審議；他認為，可依據地方特色，進行適當的空間規劃，才能達成具地方特色的國土規劃。

董建宏指出，雲林縣府一方面強調重視「農業權」，另一方面卻又不斷要求現有農地劃出農業發展區改為他用，這是非常自相矛盾的作法。

董建宏說明，國土計劃分區的劃設，本來就是縣市政府權責、並非中央主導決定，雲林縣府可以依據發展策略與地方特色，進行適當的空間規劃，才能真正達成具地方特色的國土規劃。

內政部國土管理署近期將在中部地區舉辦「國土計畫政策說明研討會」，董建宏也表達將邀請雲林縣張麗善縣長出席參與，共同討論相關議題。