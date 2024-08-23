民眾大多了解家中垃圾清運時間，但垃圾車準確動態卻難以掌握，有時急忙衝出門倒垃圾易生危險。基隆市環保局為更便利民眾，提供更智能的垃圾車APP「基隆垃圾車來了」，可透過APP即時了解垃圾車動態與相關資訊，讓垃圾清運不再是煩惱。

基隆市內的垃圾車遵守「垃圾不落地」模式，採定時、固定路線清運。但是因清運時路況不一，載運量與丟垃圾人數不同，因此垃圾車有時會延誤或提早抵達，民眾只能簡單估計時間，提早在社區等候，或是聽到聲響衝出門卻來不及倒垃圾，也都是很常見的情形，對於民眾生活造成不便。

對此清潔隊長徐游宇表示，為解決該困境，環保局推出「基隆垃圾車來了」APP，它有一個全新亮點功能「垃圾車清運動態」，可透過下載APP，即時瞭解垃圾清運車的位置、清運站點的動態資訊，以及預估的到達時間。並可透過輸入地址、定位服務或點選地圖查詢到附近的清運站點等功能，提供市民查詢與垃圾清運安排的最大便利性。

基隆市環保局推出全新垃圾車APP「基隆垃圾車來了」，可即時了解垃圾車動態與相關資訊。（基隆市環保局提供／徐佑昇基隆傳真）

徐強調，除了垃圾車即時動態功能外，APP本身還提供「清運申請」、「最新消息」、「我的最愛」、「清運路線與時刻表」等服務，市民可以透過APP申請大型廢棄物、水肥清除及流動廁所等服務，並能瞭解環保局發佈的最新公告和政令宣導等服務。

「基隆垃圾車來了」APP支援iOS與Android兩大平台版本，環保局期望透過這項智慧服務，讓基隆市民享受更加方便、更加智能的垃圾清運體驗。