大蒜在許多料理中扮演靈魂角色，其不僅用途很廣還非常有益健康。對此，營養功能醫學專家、醫師劉博仁指出，有研究發現，多吃大蒜者的大腸息肉會比較少，在預防大腸直腸癌上，能發揮正面作用。但要注意的是，大蒜加熱會降低其有效抗癌成分，只有生吃才能獲得最大營養效益。

醫師劉博仁在《健康晚點名》節目中分享，過去有不少針對大蒜的研究，最主要營養價值來自於其所含的蒜素（Allicin），為一種含硫化合物，也是吃起來辛辣的來源。早期有研究就發現，多吃大蒜者的大腸息肉會比較少，有助於降低大腸直腸癌發生的風險。

至於大蒜的料理方式很多元，究竟哪種吃法比較好？劉博仁說，只有生吃蒜頭才有效果，最好能將它切碎，接觸空氣後會氧化，更可提高抗癌的效用；然而，若拿去加熱、烹煮，所含蒜素都會被破壞，雖然有蒜香，卻也會弱化其抗癌物質。

除此，劉博仁曾分享，對於膽固醇高的人來說，也可以試試吃大蒜。他建議，每日至少攝取500毫克，於3～4個月後，再抽血檢查膽固醇數值，若仍無法改善，務必與醫師討論服用降膽固醇藥物的必要性。他並提醒，煮熟的大蒜降低膽固醇的效果可能不佳，而腸胃不適者也不一定適合以此方式來降低膽固醇。