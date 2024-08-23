資深製作人周遊（阿姑）22日晚間提前歡度87歲生日，導演老公李朝永席開38桌邀宴至親好友為她慶生，場面熱鬧溫馨。只是阿姑日前才剛送走好姊妹莊麗，加上近期不只一位親友離世，讓她心情五味雜陳，甚至難過到一度想要取消，她向在場賓客喊話：「開心看到你們，因為見一次少一次，看一次就賺一次，大家都要給我身體健健康康，都要呷百二（活到120歲）！」

周遊22日晚間舉辦壽宴，老公李朝永與兒媳、好友都到場。（羅永銘攝）

周遊感嘆年齡大了，更應該跟大家見面，但坦言現在還沒放下難過情緒，「除了莊麗之外，還有外面的朋友、親戚也走了，有5天前還碰面的老朋友，60幾歲也突然走了」。李朝永也說：「不論年齡多大，身體健康最重要。」並預告9月11日辦完年度演唱會後，13日就要飛地中海旅行，到義大利、法國、西班牙等國家玩15天。24日生日當天，還會帶全家人共10個兒孫全員到齊到金門、廈門旅遊。

現場演唱〈飛龍在天〉時，周遊開心揮舞紅彩帶伴舞。（羅永銘攝）

談到生日願望，李朝永開心爆料：「她最開心孫子考上台大戲劇系，就是馮凱的小兒子！他北藝大也有考上，奶奶說你選一個，選台大的話，所有學費、包括讀大學期間的費用都奶奶出，連交女朋友費用都要付！」阿姑很開心有個孫子能繼承演藝世家衣缽。

現場演唱〈飛龍在天〉時，周遊開心揮舞紅彩帶伴舞。（羅永銘攝）

李朝永為周遊辦壽宴，邀請至親好友同歡。（羅永銘攝）

昨晚壽宴除了阿姑的獅子會成員好友，還有中視董事長胡雪珠、前內政部部長徐國勇、台北市文化局局長蔡詩萍、「三三姐妹會」的「鳥來嬤」吳敏、紀露霞、文香等演藝圈好友、林煒和女友Cora等人也出席。阿姑、李朝永和兒子馮凱、張志群及媳婦等家人也上台合唱〈甜蜜的家庭〉，演唱〈飛龍在天〉時，筋骨軟Q的阿姑還開心即興揮舞紅彩帶，氣氛歡樂。

「鳥來嬤」吳敏參加周遊壽宴。（羅永銘攝）