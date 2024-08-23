美國碳化矽晶廠Wolfspeed公佈第4季財測低於市場預期，且虧損也高於市場預估，知名半導體分析師陸行之表示，該公司本來一手好牌現在變成爛牌，美國半導體製造只能靠德儀、MicroChip、ADI等大廠支撐。

陸行之日前提到，Intel每賣出1萬美元的晶圓，就要虧6550美元，因此每片製造成本為16550美元，至於台積電則是賣出1萬美元晶圓，賺進4350美元，製造成本為5650美元；至於Wolfspeed每賣出1萬美元的晶圓，成本就高達1.7萬美元，與Intel不遑多讓。

陸行之指出，目前Wolfspeed的現金22億美元，3倍營收資本支出若不變，每季要燒6億美元，手上現金不足持續增加長期負債，目前淨負債為股本4.5倍，加上手上庫存6.7個月，不知道手上有多少成品的成本在市價已去，未來將會認列損失。

同時Wolfspeed打算以產能利用率只有20％的8吋晶圓廠，逐步取代高成本的6吋晶圓廠，但感覺市場明顯供過於求，大陸以爲的電動車市場擴產減速，競爭者持續殺價才是主要原因。

陸行之表示，以Wolfspeed的情況看來，美國的半導體製造現在只能靠德州儀器（TI）、微晶片科技（Microchip）、亞德諾半導體（ADI）、安森美（On semi）這幾家大廠去支撐。