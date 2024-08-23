高雄一名柯姓男子今年6月間違規停車遭拖吊，他趕到拖吊場強行撕毀封條，未繳清罰單及拖吊費用，即駕車試圖強行離開，並在領據上註記「移置費無現金未繳，本人同意拖吊場透過行政執行追討」，他試圖尾隨已繳費車輛出場，被拖吊場人員攔下，柯男竟將車子停在拖吊場出入口，讓其他車輛無法進出，妨害拖吊場人員執行公務，經警方移送法辦，檢察官依妨害公罪嫌起訴。

檢方起訴指出，38歲柯姓男子於6月13日下午3時許，將自用轎車違規停放在前鎮區修成街的紅線區遭拖吊到鳳山區五甲拖吊場，柯男於當日下午6時50分前往拖吊場，直接到車子停放處，撕掉車門封條，擅自要駕車離開拖吊場，因未繳清罰單及拖吊移置費用而無法出場。

柯男見不能開車離開，在領據上註記「移置費無現金未繳，本人同意拖吊場過行政執行追討」寫完他即試圖領車，開車尾隨已繳費車輛出場，卻被五甲拖吊場人擋下，此時柯男見無法開車離開，即將他的車子擋住拖吊場出入口，令所有車輛無法進出，並與拖吊場人員發生爭執，拖吊場人員即報警送辦，並將柯男的車子拖離現場。

檢察官偵結認定，柯男涉犯妨害公務損壞封印罪及強制罪嫌，依法對他提起公訴。