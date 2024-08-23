陳曉東日前上直播節目宣傳9月28日於台北小巨蛋舉辦的《REFLECTION心有獨鍾30週年》演唱會，現場大方清唱〈心有獨鍾〉、〈IF〉、〈天亮說晚安〉等情歌，還現場教主持人張立東、董仔跳經典舞曲〈心理遊戲〉，帥氣舞姿與結實手臂肌，讓粉絲們嗨翻。

張立東也是陳曉東的鐵粉，特別在偶像面前模仿「東式唱腔」，激出陳曉東的模仿魂，突然學起劉德華、郭富城、鄭伊健等香港男神的唱腔，表演得惟妙惟肖，張立東、董仔也忍不住說：「停停停，再繼續的話，演唱會大家都吵著要看模仿秀了！」

陳曉東（右）近日上張立東主持的網路直播節目。（蝦皮提供）

陳曉東是一代人心中永遠的偶像，張立東表示，好多男生都想模仿陳曉東耍帥，但沒有他的天菜外型，反而越學越糗，容易在心儀的女生面前出錯，陳曉東則傳授張立東追女生的心得：「告白真的會有用，因為告白會讓對方留下很強烈的印象。」董仔趁勢爆料張立東最近在追女生，建議他帶對方去看陳曉東演唱會，張立東則問：「曉東哥到時候可以幫我唱一首歌送給那個女生嗎？」陳曉東也點頭笑說：「OK的！」承諾會浪漫助攻。

陳曉東為直播幸運粉絲送出簽名拍立得照片，那演唱會還會有哪些驚喜？陳曉東透露，歌單從早期出道，至近期的歌曲都應有盡有，更感性說：「這麼多年，很多人都說聽我的歌長大，經歷了很多階段的挑戰與嘗試，謝謝大家陪我走過這一路。」呼籲粉絲：「大家來陪我一起嗨，一起大聲唱，我最喜歡聽到大家的聲音！」董仔則好奇他是否會在演唱會秀好身材？陳曉東一邊清唱〈比我幸福〉，一邊作勢假裝脫衣服，笑問：「唱情歌脫衣服會不會很奇怪？」

陳曉東也透露，目前正邀請好友來演唱會擔任嘉賓，還說：「我在廣州場一個人唱完，台北場希望多幾個朋友來陪我一起玩！」他的兩個女兒朵朵和多多繼承爸爸的表演天賦，從小學芭蕾、街舞和鋼琴，也曾在他演唱會上表演過，陳曉東也為女兒們的成長感到驕傲，曾教過女兒：「上台表演越緊張越容易出錯，我告訴她們在舞台上要有自信，不要害怕。」