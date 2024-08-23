大S前婆婆張蘭日前開戰轉發葛斯齊影片，指張穎穎過去和大S勾結害汪小菲，讓張穎穎氣得跳出反批，更抖出汪小菲過去兩次出事瀕死過程，透露汪小菲快死時還不停罵媽媽。而張蘭這方罕見不再吭聲，主因今(23日)上了熱搜，指張蘭在直播中表示不怕張穎穎，怕的是不知道兒子汪小菲有什麼把柄在對方手上。

稍早關鍵字「張蘭疑似回應張穎穎」上了微博熱搜，指張蘭在直播中被網友逼問為何不回嗆張穎穎？她罕見雲淡風輕地說：「不值得一提」、「早拍死了」，不願隨之起舞。網友分析，主因應是張穎穎表示有「5支手機在保險箱」，擔心汪小菲有把柄在張穎穎手上，網友更說：「不然她（張蘭）的性格怎麼會沒有大動作，早在直播裡罵瘋了！」

張蘭疑似回應張穎穎。（圖／翻攝自微博）

張穎穎曝汪小菲兩次遇險差點死掉。（圖／中時資料照）

而汪小菲先前曾說張穎穎是他救命恩人，張穎穎昨回應汪小菲反反覆覆，並透露自己如何兩次救了汪小菲，「他（汪小菲）瘋子，第一次我家樓下找了一個小時才找到他，找到的時候光著腳在罵他媽媽，可對面沒人，癔症（指歇斯底里）了吧。第二次是在家裡，自己去洗手間都能磕破腦袋，真是個廢物。」

張穎穎透露兩次出事時都只有她在。（圖／翻攝自張穎穎YY微博）

張穎穎說，這兩次都沒有其他人在，只有她有照片記錄，「我手足無措，哭著按著他血淋淋的大口子等司機和他爸爸來的時候。他還在不停的嚇我，說我死了下輩子還要找你跟你在一起。沒有什麼比這句話更恐怖的了，這簡直是世界上最惡毒的詛咒」。她更表示汪小菲兩次出事都跟張蘭有關，「（汪小菲）出事都在不停的罵媽。一生靠媽又罵媽的老大兒。結果他媽嫌我沒照顧好長篇大論罵我，好好好也是形成閉環了」，讓張穎穎想到就無奈。