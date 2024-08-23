面對物價飛漲的環境，上班族生活越來越不易，身兼多份工作逐漸成為新的趨勢。1111人力銀行調查顯示，當前有多達25.6％上班族身兼兩份工，以達到增加收入等目的。而每月兼差24.6小時，約可進帳11,623元，平均時薪達472元。

1111人力銀行23日發表調查指出，有42.4％上班族僅有一份正職工作，25.6％同時擁有正職和兼差，8.5％以打工接案兼差為主，23.5％處於求職或求學狀態。想從事兼差的主要原因裡，增加收入與開拓多元財源占58.0％最高、正職薪水久未調整與獎金變少占33.8％、工作時間地點有彈性占30.6％、物價通膨開銷變大占26.6％、償還負債與貸款占22.5％。

在兼差考量方面，調查指出，有兼差的上班族當中多達82.3％會選擇橫跨不同產業。上班族兼差多數優先考量時薪高、體力可負荷、離家近、可自排班表以及門檻低。調查也指出，上班族兼差的工作

內容主要以餐飲內外場最高（29.0％）、其次為家教／補習／才藝19.6％、社群經營15.5％、外送員13.7％、網拍／代購11.8％。每個月兼差24.6小時可進帳11,623元，平均時薪472元。

此外，而4成2不兼差的主要原因包括，找不到合適兼差、不知道去哪裡找、正職工時長／下班時間不固定。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，當前為暑期消費高峰，餐飲業持續缺工，釋出大量的短期計時職缺來補足人力，從業門檻低、工作選擇多，因而成為上班族兼差首選；暑期對於各種才藝班補教老師教練需求也旺盛；而社群經營以及網拍代購，由於工作時間空間不受限制，採取時薪或論件計酬方式，很受到年輕族群青睞；以時間換取金錢的外送員，多勞多得的工作型態，也是上族群增加收入的優先選項。

曾仲葳表示，近期CPI增速高檔，水果、外食、房租價格持續上攀，房貸信貸人數與金額都創2012年來同期最高，錢不夠用儼然成為上班族的普遍寫照。調查發現，上班族負擔較吃重的生活費用包括：餐費（63.3％）、房貸／車貸／學貸（39.9％）、房租（34.8％）、保險（34.5％）、子女學費／保母費（26.2％）。

調查指出，46.0％上班族沒有餘裕存錢，另外54.0％固定存錢的人當中，平均每個月可存12,866元，以本次受訪者平均月薪40,030元來看，大約每個月可固定存下薪水32％。曾仲葳表示，這符合理財觀念「631法則」，將薪水分配成三塊，60％用在日常花費，30％儲蓄投資，還有10％風險規劃。