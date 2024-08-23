節能減碳潮流下，華城電機轉投資華城電能與新北市政府，23日共同宣布，預計三年內，將在新北市建置1,200座電動車充電樁，分布在新北市229個站點，每站都設防火毯，搭配新北市政府獨家的一鍵通報功能。華城電機暨華城電能執行長許逸晟表示，華城電能斥資5億元，要在新北市建置1,200座快充及慢充充電樁。

華城電能指出，截止2024年7月底，全台電動車累積領牌數突破8萬輛，其中新北市領牌數達1萬輛而排名前三。上半年純電動車累計領牌台數達1.8萬輛，約佔新車總領牌數7.8％。依據交通部統計，截止6月底電動車累計領牌數78,801輛，全台AC慢充充電樁總計7,328座、DC快充充電樁計2,236座。

許逸晟表示，考慮到消費者的使用習慣，EVALUE也大範圍的與各大知名民生家用周邊的品牌合作，推出各種不同的使用優惠，如永豐、第一銀行、聯邦…等信用卡專屬回饋；公司也與統一企業集團旗下的7-11長期合作，亦與燦坤、藏壽司等知名品牌洽談獨家優惠，透過每個季度不同的優惠方案，提升專屬會員的福利與黏著度。

許逸晟指出，EVALUE未來將持續積極擴大全臺充電樁，像是飯店、遊樂園、國家風景區…等多方目的地業主合作，搶佔重點場域，預計2026年底目標全臺3,700座充電樁，持續提升市佔率近30％，穩坐充電市場龍頭寶座。

新北市長侯友宜表示，這次新北市主要的升級可以分為「數量升級」、「便利升級」、「規格升級」、「優惠升級」這四大方向。在數量的部分，本次新增1,200座充電樁，將讓新北市充電樁數量躍升全臺之最。在便利的部分，透過多點的設計，在新北市幾乎每區都有新增站點；除了市區中心，這次針對相對偏遠的地點也有設點，盡力達到車主的使用需求。 不論是充電槍的功率提升、DC快充的加入、每個站點配置一組的防火毯設備及新北市政府獨家的一鍵通報功能等，都讓新北市的規格晉升新等級。

侯友宜強調，為了預防電動車發生意外時，電池系統可能因過熱、短路等原因引發火災，防火毯能有效抑制火焰蔓延，提供初步的安全防護，尤其在停車場或室內充電環境中，這樣的設備更能夠降低火災擴散的風險，保護人員和財產安全。

新北市政府交通局規劃新北充電智能平台今年12月試營運，明年元旦起正式上線運營，未來將擴大納入運動中心、公有市場及觀光景點等停車場停車車位資訊。