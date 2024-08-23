一名剛進職場的女網友表示，前幾天受副組長之託，打了一份資料傳到部門LINE群組，並寫下「麻煩大家留存」，沒想到後來副組長私下表示「只有主管才能說『麻煩』」，讓她超錯愕，也好奇職場真的有這個規定嗎？話題掀起討論，許多網友認為，在職場上需要尊重及禮貌，但過度就病態了；也有網友建議，傳資料一律說「請查收，謝謝」最安全。

原PO在Dcard發文表示，她是剛入職場的社會新鮮人，前幾天副組長交代她打一份資料傳到部門群組，她完成後傳給大家，並寫下「各位同仁好，這是公司資料，未來可能用得到，麻煩大家留存，謝謝！」

原PO接著收到副組長的私訊，對方表示「只有主管才能說『麻煩』。」她誤踩職場禁忌錯愕不已，也好奇詢問網友「真的有這個規定嗎？」因為她和組長傳訊息也會說「麻煩您了」，但對方都沒說什麼。

話題引發討論，許多網友認為，在職場上尊重和禮貌是需要的，但過度就是種病態，「真的一堆主管對某些字眼特別敏感」、「會為了這種事覺得被冒犯的人，除了心眼小、自尊高，也非常愚蠢」、「是有多閒才會管這種細節？」還有網友酸，「可以回副組長『知道了，辛苦了，你先去忙吧！』」

另有網友認為，「麻煩」比較偏上對下的口吻，建議可以換成「請」，「傳資料一律都說『請查收，謝謝』，保證沒問題。」