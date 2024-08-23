報導指出，根據最近公開的招標文件，中國政府相關實體正在利用亞馬遜或其競爭對手提供的雲端服務，來獲得他們無法透過其他管道取得的美國先進晶片與AI技術。

過去兩年來，美國政府以限制中國發展軍武能力為由，對高階AI晶片出口中國祭出管制措施，但這些監管只限於商品、軟體或技術的出口或轉讓，因此企業透過雲端服務提供中國實體此類晶片或先進AI模型不違反美國政府規範。

路透社在調閱過去一年來在中國公開資料庫上發布的50多份招標文件後發現，包括深圳大學等至少有11家中國實體試圖透過雲端服務取用受美國政府管制的技術。其中有4家實體明確公告亞馬遜AWS為其雲端服務供應商，儘管他們是透過中國的中介公司取得這項服務，而非直接向亞馬遜採購。

亞馬遜AWS發言人表示，該部門恪遵美國所有相關法規，包括貿易法。

根據研究公司Canalys調查，亞馬遜AWS掌控全球近三分之一的雲端基礎設施市場。IDC的數據則顯示，AWS是中國第六大雲端服務供應商。

根據3月的招標文件，深圳大學斥資20萬元人民幣（約27,996美元）透過中介公司運達科技（Yunda Technology）取用由輝達A100和H100晶片支援的AWS雲端伺服器。

美國禁止輝達這兩款用於ChatGPT等大型語言模型（LLM）的先進AI晶片出口中國。

路透社報導指出，中國實體也在試圖取得微軟的雲端服務。根據四川大學4月公告的招標文件，該大學正在建造生成式AI平台，並將採購4000萬個微軟Azure OpenAI計費單位「token」來支付這項計畫。該大學5月的採購文件顯示，四川一家名為Xuedong Technology Ltd的公司提供這些「token」。

深圳大學、運達科技、輝達、微軟、四川大學和Xuedong Technology都沒有回應路透社的置評請求。

美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）向路透社表示，多年來這個漏洞一直是我關切的問題，我們早就應該解決這個問題。

美國國會在今年4月提出一項法案，將授權商務部監管美國技術的遠端取用，但目前尚不清楚該法案能否通過以及何時通過。