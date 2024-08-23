中秋節將屆，位在新北板橋的甜點名店Sweet Chen，推出4款蛋黃酥禮盒，其中「金箔隱藏版」一盒9顆售價4380元，1顆要價約486元，比另一知名品牌陳耀訓的98元還要貴上4倍。根據官網資訊，該款天價蛋黃酥已售完。

Sweet Chen這4款蛋黃酥禮盒，包括傳統款、經典款、聯名款及上述隱藏版，售價分別為1880元、2080元、2180元、4380元，全數售罄。隱藏版之所以價格嚇人，是因為用手工貼上整片食用金箔，已經不是蛋黃酥了，根本「金黃酥」。

蛋黃酥基本組合，不外乎鹹蛋黃、酥皮、豆沙。根據官網簡介，Sweet Chen為了做出頂級蛋黃酥，連烏豆沙內餡都花1年探訪，終於找到淡水百年老店銘珍；餅皮採用法國飛雪特級酵素無水奶油，取代傳統中式酥油；添加日本國寶級的德島阿波和三盆糖；再加上古法醃製的彰化紅土鹹鴨蛋。