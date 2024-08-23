蘇花改開放白牌機車通行，因為0403地震延後。公路局現已確定，蘇花改中仁隧道將於年底試辦開放白牌機車通行，初期速限50公里，會有專用道，將試辦半年，之後會逐步增加試辦路段，達到蘇花改機車全線通行目標。

公路局原已規劃，今年暑假7月試辦白牌機車行駛蘇花改中仁隧道，屆時可從花蓮一路行駛到和平，未料4月3日花蓮發生大地震後，蘇花公路路況中斷，蘇花改試辦白牌車也因此延期。

公路局東區養護工程分局金岳工務段長張芯瑋受訪指出，中仁隧道設有機車專用道，初期機車速限50公里，視試辦狀況適當調整速限；其餘車輛維持速限70公里，確定試辦時間會再公告。

對於未來是否會逐步開放其他蘇花改路段通行普通重型機車，張芯瑋說，會根據中仁隧道試辦結果滾動檢討蘇花改A、B段（東澳、觀音及谷風隧道）試辦計畫，在提供東部居民安全通行的目標下，期許逐步達成蘇花改機車全線通行。

公路局說，試辦期間將由中華民國運輸學會協助觀測普通重型機車的行為、秩序及安全指標，以評估正式開放的適宜性，預計試辦6個月。

中仁隧道連接和中至大清水段，為雙孔單線隧道，長約4800公尺，2020年1月6日通車，目前開放小型車、大客車、大貨車及大型重型機車行駛。