詐團成員發現遭攻堅急得想從2樓跳下。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

警方查扣公安制服等證物。（洪靖宜攝）

詐團成員反省心得。（洪靖宜攝）

刑事局南部打擊犯罪中心掌握有詐騙集團機房，專門詐騙在美國的華人，為了取信被害人，於機房中隔出「小木屋」，成員們還穿著大陸公安制服與被害人視訊，警方時查緝，其中2名遭通緝的男子還跳樓逃跑，但摔得顱內出血、多處骨折，全案移送法辦，17人遭聲押。

去年12月，刑事局南部打擊犯罪中心查獲詐騙集團假扮大陸「國家反詐中心」，以個資遭冒用需監管財產為由，詐騙在日本的大陸人，進一步調查出其他共犯，也涉嫌以類似手法行騙，與台中、高雄、嘉義、雲林、新北及台南警局組專案小組，鎖定39歲黃姓男子等人涉嫌重大。

據了解，該詐團過科技器材及網路設備竄改電話撥號給在美國的台灣人、大陸人及越南人，以個資外洩涉及刑案等話術，要求繳交10萬美金不等的保證金，才不會被遣送回國，為了取信被害人，還在機房內隔出「小木屋」，成員們穿著大陸公安制服與被害人視訊，粗估有46人受害，詐騙金額高達上千萬。

專案小組見時機成熟，於6月份先於雲林查獲黃嫌等11人犯罪機房，但周遭裝設多組監視器材，機房內也裝設6道鎖的鐵門，但仍抵不過警方全副武裝攻堅，其中，陳、吳2嫌因詐欺等案通緝中，為了不被逮到，情急之下竟從2樓一躍而下，吳嫌全身是傷，滿臉都是血跡，受顱內出血等傷害、陳嫌則是腿部骨折，雙腿包紮，狼狽不堪，雙雙送醫救治，目前無生命危險。

隨後再於台中市區查獲吳嫌等6人犯罪機房，並於桃園市區查獲提供話務系統的周嫌到案。全案內共查扣公安臂章、4件公安制服、公安制服褲、現金名車等證物，還有教戰守則、績效表以及成員親筆寫下反省心得，全案共逮18人，訊後依法送辦，其中17人經檢方聲押獲准。