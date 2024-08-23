劉姓律師涉嫌2021年8月間受委託處理桃園市大園製毒工廠陳姓成員案件時，替雙方傳話，還把秘密洩漏給未到案的張姓主嫌。且劉男因他案經律師懲戒委員會決議停止執行律師職務，卻仍接案。桃園地檢署偵結依洩漏國防以外秘密等罪起訴，建請法院從重量刑。

桃園地檢署檢察官高玉奇指揮桃園市調查處偵辦，劉男身為執業律師，明知應依法執行職務，並應符合律師倫理規範，對於委任人、法院、檢察機關等不得有矇蔽或欺誘之行為，竟於2021年8月間，利用擔任製毒集團陳姓被告的辯護人身分，得以知悉偵查內容的機會，傳遞偵查秘密予張姓共犯，藉以隱蔽張男為製毒集團成員身分，免遭檢調查緝。

且劉男已因洩密等罪，經法院判刑確定，並經律師懲戒委員會決議自2022年7月19日起至2022年11月18日止停止執行律師職務，竟蔑視該決議，隱匿其遭停職及停職期間不得提供法律意見、代為法律行為、擔任法律顧問、代撰訴訟書狀、接受委任等重大事項。劉還讓楊姓民眾等9人委任已遭停職的他處理訴訟案件及撰狀等事宜，並給付酬金共41萬5000元。

檢方痛批，劉男身為執業律師，不思遵守律師職業倫理，不得以積極作為妨害司法發現真實之目的，亦應保守偵查中不得公開之秘密，卻將偵查中秘密轉告他人，使犯人隱避，嚴重侵害司法之公正性，且明知其於停職期間，不得執行律師職務，卻視律師懲戒委員會之停職決議為無物，蓄意隱瞞及詐欺委任人，知法犯法，建請法院從重量刑，以示懲戒。