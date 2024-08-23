陸暢銷多年海藻面膜無海藻騙局調查：成分捏造菌落多超標。（澎湃新聞）

澎湃新聞23日報導，大陸暢銷多年的海藻顆粒面膜，經深入海藻面膜企業聚集的廣州、佛山兩地調查發現，除了捏造成分、違規添加、虛假宣傳外，海藻顆粒面膜商家對外售賣的所謂「海藻面膜」，相當一部分既無合格備案，也沒有走正規生產、質檢流程，銷售的幾乎是三無產品。此外，所謂「海藻面膜」成分無海藻，這類「海藻面膜」普遍菌落超標，消費者使用後可能會引發細菌感染、過敏等。

業內直指，已被簡稱為「海藻面膜」的海藻顆粒面膜，雖然已在大陸暢銷多年，但其實是一場騙局。

就像做化學實驗一樣，直播間的主播和線下門店的老闆，把號稱「海藻籽」的種子在溫水中浸泡後，拎起一張沾滿顆粒的棕色面膜。「親，這是純天然的海藻面膜，無任何添加，給肌膚純天然補水。」他們語氣激動——這種「海藻面膜」人氣頗高，銷量動輒過萬。

平台在售的海藻面膜，有的店鋪銷量過萬甚至過十萬。

被包裝成「海藻籽」的種子，其實是「水蓑衣」種子（又名「南天仙子」），它也不在《已使用化妝品原料目錄（2021年版）》中。很容易與它混淆的毒物「天仙子」，大陸國家藥監局更是明令禁止用於化妝品生產或註冊備案。

報導稱，大陸天然海藻護膚概念爆火後，海藻面膜已在市場熱銷多年，帶火了包括「半畝花田」、「美遇拉」、「資萊皙」在內的眾多品牌。

澎湃新聞8月上旬調查採訪，在有中國化妝品行業矽谷之稱的廣州白雲區最大化妝品批發市場，線上上線下購買8盒海藻面膜樣品，經權威機構檢測，均為爵床科水蓑衣屬種子。

除了廣州白雲區，海藻面膜不少產自佛山市。大陸藥品監督管理局「化妝品監管App」檢索到的「海藻面膜」企業，已超過8000家，其中「海藻面膜」企業超1600家，備案地址大多在廣州和佛山兩地。

澎湃新聞報導，佛山一家海藻面膜加工廠負責人坦承，海藻面膜原材料其實不產自海裡，只是一種植物，大陸在山東、安徽和陝西有產，但大部分從東南亞進口，他們工廠要做的便是篩選、照光和包裝。

澎湃新聞報導，張浩（化名）在白雲美灣廣場附近經營一家海藻面膜店。他說，店裡海藻面膜原料從東南亞進口，越細的分泌的膠狀物越黏稠，也就越貴。「這些東西沒人搞（檢查）還好，有人搞就很麻煩。」他說，海藻面膜是植物成分沒什麼添加，但正因沒添加什麼，賣的量一大便容易出事。「植物是活的，避免不了帶微生物，一檢測百分百超標。」他說，「那就要查你了。」