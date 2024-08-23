（15：35更新）午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨、大雨特報，新竹縣山區有豪雨機率，新竹以北及苗栗以南、東半部山區有局部大雨，雨勢將持續到晚上；基隆市、台北市、新北市慎防大雷雨；新北市汐止區、台北市士林區已出現山區暴雨，氣象署針對當地民眾發布災防告警。經濟部水利署針對雙北、新竹多區發布一、二級淹水警戒。

氣象署發布豪雨、大雨特報，新竹縣山區有豪雨機率；基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣以及各地山區有局部大雨，注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象署另針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

新北市汐止區、台北市士林區出現山區暴雨，氣象署針對當地民眾發布災防告警，留意溪水暴漲並盡速遠離。

水利署針對新竹縣橫山鄉、台北市內湖區發布一級淹水警戒；台北市松山區、大安區、萬華區、中正區以及新北市中和區、土城區、中和區、永和區二級警戒。