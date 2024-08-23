NHK交響樂團睽違8年再度來台演出，《2024台灣巡演－NHK交響樂團》巡迴音樂會23至25日分別在台中國家歌劇院、高雄衛武營音樂廳，以及台北國家音樂廳登場。

此次演出也是NHK交響樂團首席指揮法比奧．路易西與樂團的首度海外演出，將攜手台灣青年小提琴家黃俊文同台獻藝，在音樂會上半場將帶來韋伯的《魔彈射手》序曲和布魯赫的G小調第一號小提琴協奏曲，下半場則將呈現柴科夫斯基的E小調第五號交響曲。

文化部政務次長李靜慧致詞表示：「這次透過文化部臺流黑潮計畫邀請到NHK交響樂團來台演出。黑潮交流計畫貫穿台灣跟日本之間，以豐富資源溫暖台灣和日本，讓雙方能密切來往。」指揮法比奧．路易西說：「這次的音樂會是台日文化的交流，而我相信音樂文化的交流沒有國界之分。」他也指出日本對表演很嚴肅看待，對音樂也有深入了解，對樂團和未來的合作充滿期待。

小提琴家黃俊文說：「很榮幸能與大名鼎鼎的NHK交響樂團合作，並為台灣樂迷朋友演奏。NHK交響樂團很獨特，他們有著厚實溫暖的聲音，這是亞洲樂團罕見的特色，而通常這種聲音只有德奧系統才有，這也是為何他們獨樹一格，值得期待。

本次NHK交響樂團來台巡演，亦獲得台新銀行支持。台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘致詞表示：「NHK交響樂團名列世界二十大交響樂團之一，地位非常崇高，能夠有機會在台灣欣賞他們的演出是很幸福的事。」