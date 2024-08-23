一名網友表示，70多歲的阿嬤會經營臉書、IG，不只有上千名好友，每次發文讚數也都在200以上，還會跟酸民互嗆，有時候想約阿嬤出去散步，還會因為對方要忙著滑手機而被拒絕，讓其他人全笑翻，也一同分享自己長輩的趣事。

一名網友在「爆料公社」表示，70多歲的阿嬤超厲害，臉書好友近2千人，IG也有超過400位粉絲，明明貼文都是在交流煮飯、種菜等話題，但每篇至少都會有200至300的讚，甚至還會在網路上砲轟酸民，。

原PO透露，阿嬤為了經營社群超忙碌，有時想找她出去走走還會被拒絕，且阿嬤說可以常常看到他，已經看到很煩了，所以臉書也不加他好友，「我直接原地嚇傻，有人的阿嬤也這樣嗎？」

其他人也分享「我阿嬤也是欸，她82歲了還天天滑手機」、「婆婆79歲，也是每天在臉書上發長輩圖、風景照，她開心就好」、「很有活力耶，不像我公婆手機只會接電話，都不願意學」、「我爸70歲也會用網拍，天天在上面看東看西，哈哈」。