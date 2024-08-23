中視周末綜藝節目收視屢傳佳績，周六晚間8點《綜藝一級棒》連續四周的收視稱霸，榮登全國第一；周日晚間8點的《飢餓遊戲》也開出紅盤，18日由藝人體驗當學子的「飢餓暑修班」，因逗趣內容開出1.82好成績，其中25-49歲分眾收視更高達2.07，是當日所有頻道節目排名第一。

而《飢餓遊戲》本周日（25日）新一集內容，邀請陳為民、李懿、董仔、曾子余、張雅惟等來賓，前往台北市國立台灣戲曲學院錄製外景，搭配8月31日即將登場的「第35屆傳藝金曲獎」頒獎典禮，挑戰「傳藝就在生活中」主題。

《飢餓遊戲》收視亮眼。（中視提供）

闖關前的分組，陳為民特別挑選峮峮、蔡黃汝、孫協志、許孟哲當隊友，不料陳為民對遊戲規則有聽沒有懂，導致出現致命性錯誤，讓隊友相當無奈，陳為民也為此向製作單位喊話：「你們（規則）設計簡單一點，可以嗎？」下一關重新分組，孫協志發現沒跟陳為民同隊後，開心地說：「我們把大佬送走了。」陳為民也幽默回應：「那你上香了沒？」娛樂效果十足。

朱柏澄（左起）、張心怡、劉亮佐擔任評審。（中視提供）

本集也邀請到京劇名家吳興國的唯一入室弟子朱柏澄、日前才到巴黎奧運表演並曾榮獲傳藝金曲獎最佳表演新秀獎的張心怡，以及眾人熟悉的演員劉亮佐。3人擔任評審，考驗隊員的即興表演，兩隊要運用指定道具進行一段演出，只要成功逗笑評審就能得分。

陳為民（右）因為聽不懂遊戲規則，被孫協志等人嫌棄。（中視提供）

表演過程中，劉亮佐突然被開玩笑：「第一排第三位朋友不要開閃光燈，喔不好意思，（原來）是你的頭皮在發亮」，順利引得哄堂大笑。《飢餓遊戲》每周日晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點在中天娛樂台重播。