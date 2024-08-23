宜蘭縣政府與繪本作家幾米團隊合作，2014年以繪本《星空》為主題，在宜蘭火車站前的丟丟噹廣場吊掛幾米星空飛天小火車，升空8年的小火車前年進廠維修，經整修後今天（23日）在頭城烏石港重現，成為「蘭陽鐵道5漁村」計畫的新亮點。

憑藉幾米作品的人氣，舊版小火車吸客無數，是宜蘭觀光的象徵之一，但小火車多次受颱風侵襲，曾修復數次，也為了躲避強風，每次颱風前後升降花費約10萬元，前年9月小火車再次降下避颱後，決定用新版小火車取代。

新版小火車比舊版更堅固，並加上各項加固設施，去年1月取代舊版升空，也讓幾米的繪本世界在廣場重現；舊版小火車經過整修後，坐落在頭城烏石港驛站後方樹林，為了安全不再升空，還加設防護棚架重新呈現在遊客面前。

縣府工商旅遊處表示，2022年縣府獲交通部觀光署核定重點景區遊憩廊帶「蘭海鐵道5漁村─台灣最美之山海漁鐵博物館」計畫，總經費2.2億餘元，中央補助款近1.5億餘元，以提升石城、大里、大溪、梗枋及外澳等5漁村的產業價值與觀光環境，帶動經濟效益與觀光產值。

「蘭陽鐵道5漁村」的子計畫之一是「外澳漁村衝浪街環境及在地漁業文化觀光環境整備計畫」，除了幾米小火車的移置外，還有陸上衝浪練習場建置、烏石港北堤景觀空間環境營造等內容，今年7月下旬已完成工程建設及驗收作業。

縣長林姿妙今天前來主持幾米小火車重現揭幕儀式，縣府表示，縣府將持續向交通部觀光署爭取經費投入觀光建設，優質宜蘭觀光遊憩據點。