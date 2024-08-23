新北市長侯友宜今（23）日出席新北電動汽車充電智能平台發表會，會後受訪談到政府能源政策，他表示，大家對電能有所疑慮，電力不夠，尤其政府說北部缺電，希望中電北送，政府面對大家對電能的憂心，要拿出魄力，多元能源配比的方式，要清楚告訴全國人民，人民需要的是答案。

侯友宜說，多元能源的配比，政府要拿出魄力說清楚，不要讓人民每天都擔心害怕，哪一天電沒辦法用，產業沒辦法發展。

八二三砲戰66周年 侯友宜喊話：兩岸和平是多數台灣人期待
李四川真實人設！ 黃暐瀚曝祕辛：馬英九來電竟被問「你哪位」
他斷言李四川會選新北市長！「國民黨滿意度很高」
#新北市 #侯友宜 #能源 #配比 #缺電
全球關注 2024美總統大選 拜登退選挺賀錦麗 川普勝券在握？