新北市長侯友宜今（23）日出席新北電動汽車充電智能平台發表會，會後受訪談到政府能源政策，他表示，大家對電能有所疑慮，電力不夠，尤其政府說北部缺電，希望中電北送，政府面對大家對電能的憂心，要拿出魄力，多元能源配比的方式，要清楚告訴全國人民，人民需要的是答案。
侯友宜說，多元能源的配比，政府要拿出魄力說清楚，不要讓人民每天都擔心害怕，哪一天電沒辦法用，產業沒辦法發展。
新北市長侯友宜今（23）日出席新北電動汽車充電智能平台發表會，會後受訪談到政府能源政策，他表示，大家對電能有所疑慮，電力不夠，尤其政府說北部缺電，希望中電北送，政府面對大家對電能的憂心，要拿出魄力，多元能源配比的方式，要清楚告訴全國人民，人民需要的是答案。
侯友宜說，多元能源的配比，政府要拿出魄力說清楚，不要讓人民每天都擔心害怕，哪一天電沒辦法用，產業沒辦法發展。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。