根據交通部的統計數據顯示，截至2024年6月，全台78801輛電動車僅擁有7328座慢速充電樁和2236座快充樁，意味充電設施的數量與電動車的普及程度之間存在顯著差距，充電基礎設施仍有巨大的成長空間。

華城電能執行長許逸晟表示，公司2020年推出第一個創、儲、充的充電站，也是第一家開始收費與第一個推出充電站APP的營運商，目前EVALUE的會員數超過7萬人，全台有9成以上的電動車主都有下載EVALUE APP，市佔率不僅居全台之冠，且全台皆設有站點，營運站點數也是首屈一指。目前業務包含多款AC、DC充電樁與充電站建置、車主家用充電樁場勘及安裝、EMS能源管理系統與充電營運。同時，公司也與國內8成以上的電動車品牌合作，提供客戶充電設備的設計、申請、安裝一條龍服務，並搭配自行研發雲端充電管理系統及車主充電APP，成為市場一站式充電解決方案領頭羊。

華城電能此次佈建的充電樁是公司今年初開發完成上線的第四代充電系統，不僅用手機就可以知道充電樁資訊與遠端操作，AIOT還有資安防護功能也大大提升。相較於同業，公司自行開發雲端後臺管理系統可搭配充電樁使用，充電樁透過IOT技術將車主充電即時資訊回傳至雲端管理後台，提供社區大樓或場域業主遠端監控與所有充電樁管理。

EVALUE計畫在2026年底目標於全台建立3700座充電樁，許逸晟指出，公司將持續在全臺精華地段增加充電站，並與飯店業者、遊樂園及國家風景區等多元目的地合作，以佔據關鍵位置，並陸續與多家知名民生品牌建立了廣泛的合作關係，推出各種優惠方案，包括永豐銀行、第一銀行、聯邦銀行、台新銀行等金融機構合作，為信用卡用戶提供專屬回饋。此外，EVALUE還與統一企業集團、燦坤、藏壽司等知名品牌保持長期合作，要讓充電樁深入車主的生活中。