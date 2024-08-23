美國晶片大廠英特爾日前公布第2季財報、第3季財測均不如市場預期，因此決議降低資本支出以及第4季停發股息，根據英特爾申報文件指出，益華電腦前執行長也是半導體老將的陳立武退出董事會，任期僅2年。

英特爾日前宣布Intel 18A已經完成自家兩款處理器的製造，合作夥伴益華電腦（Cadence Design Systems）、新思科技（Synopsys EDA）也出聲站台，期盼英特爾擺脫虧損的頹勢。

英特爾申報資料顯示，益華電腦前執行長也是英特爾董事會成員的陳立武，在19日通知辭去董事職務，外界推測是否與英特爾樽節支出有關。

不過陳立武聲明，「此決定是基於必須重新調整多方承諾優先順序的個人決定，將持續支持公司以及重要的工作」；陳立武（Lip-Bu Tan）現年64歲，出生於馬來西亞，現任益華電腦執行主席以及創投公司Walden International董事長，在2022年9月加入英特爾。