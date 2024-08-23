BMW於7月在歐洲賣出了1萬4869輛電動車，比特斯拉多了約300輛。
該數據凸顯出傳統汽車製造商在落後純電動車製造商之後，受益於政府政策和品牌忠誠度的推動，也能夠在市場上獲得成功。
JATO Dynamics分析師Felipe Munoz說，電動車的獎勵機制和未來缺乏明確度，持續對考慮購買電動車的消費者造成障礙。這些因素，加上電動車的二手價值偏低，都造成了7月整體電動車銷量下滑。
特斯拉仍具主導地位，但是由於電動車補貼和激勵措施的不確定，讓BMW和富豪(Volvo)的銷量取得進展。
據一些新聞報導，執行長馬斯克(Elon Musk)的兩極化形象，也影響了人們對特斯拉的看法。
報告指出，BMW在7月的銷量為年增35%，而特斯拉則下滑16%。
報告顯示，7月新登記的電動車數量約為13萬9300輛，較去年同期減少6%。電動車的市占率，也從去年同期的14.6%降至13.5%。
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