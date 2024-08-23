消費者健康意識抬頭，傾向食用新鮮或以低溫保存的食品，加上加工食品業蓬勃發展，帶動冷鏈技術的突破及應用，全球冷鏈市場穩定成長，各國加速冷庫興建暨車隊的串接效率。

美國透過創新提升冷鏈物流效率水準，農產批發結合新型超市配送及連鎖規模經濟優勢，建構食品冷鏈物流全程品質安全監督體。此次來台的海產冷凍食品倉儲批發配送商及餐廳供貨商A商，擬針對客戶從訂購、揀選、發貨到入庫等特定需求，來台尋找全自動冷藏倉庫總承包商，與廣運洽談甚歡，開啟未來合作的開端。

近年日本冷鏈技術持續提升，為保持農產及食品加工過程品質，著重預防產品損害之溫溼度控制系統及變頻控制更穩定的壓縮機。此次洽談會吸引日本株式會社內田安喜商店來台洽談，已向陽明春天下訂，將先空運低量測試市場反應，客製化商品採購。

除了歐美先進國家，新南向國家冷鏈物流產業業者也組團來台參加本次洽談活動，並參觀台北國際冷鏈科技展。此次媒合洽談會結合實體及視訊方式辦理，國內廠商與買主互動熱烈。菲律賓冷鏈協會會長，同時也是菲律賓當地冷鏈物流產業專家Mr. Anthony Dizon特別前來台灣，透過貿協安排參訪研華及永聯共和國等企業，瞭解台灣全程冷鏈物流管理方案軟硬體整合優勢，並對國內建置雙向AS/RS自動倉儲區，善用大型多溫層倉儲空間印象深刻。

為協助我冷鏈物流業者成功輸出海外，本會鎖定新南向市場，未來將持續辦理冷鏈產業推廣活動，包括冷鏈商機媒合會、冷鏈物流商機拓銷團等，加強協助業者爭取合作商機。