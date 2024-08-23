周天成vs.王高倫比賽精華（嵌入自愛爾達體育家族FB）

台灣「羽球一哥」周天成今天在日本公開賽男單8強對決泰國華裔好手王高倫（Kantaphon Wangcharoen），力戰40分鐘就以21比16、21比10勝出，4強將與淘汰王子維的地主好手奈良岡功大遭遇，也是兩人繼巴黎奧運男單16強賽再次碰頭。

周天成生涯對王高倫以6勝1敗占絕對優勢，但上次遭遇已是2022年的丹麥公開賽。此次在橫濱碰頭，首局天哥在技術暫停後一度遭對手逆襲，所幸立刻回穩，連得6分討回領先，也順利拿下首局。次局更在連得5分後一路領先，以摧枯拉朽之勢拿下對戰3連勝。

稍早出賽的王子維對決第8種子奈良岡功大，則輸得可惜，雖將比賽逼入決勝局，並在技術暫停換邊後連得6分，一度以14比11領先，但隨後沒頂著對手連得8分的強勢反撲，以13比21、21比19、16比21無緣4強，就看天哥明天能否討回來。周天成在巴黎奧運以直落2淘汰奈良岡功大。