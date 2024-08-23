退輔會副主委傅正誠頒贈歷經823砲戰洗禮的榮民紅包。（廖素慧攝）

欣欣水泥今（23）日至25日在嘉義觀光工廠舉辦50周年慶活動，董事長郭先琛期許欣欣水泥轉型光電綠能、觀光工廠後，永續經營；適逢823砲戰66周年，退輔會副主委傅正誠特別頒贈12位歷經823砲戰洗禮的榮民紅包。

郭先琛表示，嘉義工廠是欣欣水泥起家的地方，早期採礦、生產生料熟料、磨成水泥粉到發貨，整個流程全部在這個廠區，因而50周年回到起家地來辦，現在欣欣水泥的公司在花蓮採礦生產水泥，嘉義廠轉作綠能發電、觀光工廠，從傳統產業邁向綠能、觀光。

欣欣水泥嘉義觀光工廠保留實驗室。（廖素慧攝）

欣欣水泥嘉義觀光工廠可參觀模型組。（廖素慧攝）

郭先琛說，在產業轉型的同時，期許企業秉持ESG的精神，員工能「承水泥生產之先、啟綠能觀光之後，代代相傳，生生不息」，還有期許自強學子發揮善無量、愛無量的精神，未來回饋社會，讓愛與善循環。

傅正誠表示，1980年代欣欣水泥每年生產80 萬噸水泥，正是台灣起飛、十大建設的時期，為國家重大建設提供很多資源，如同打過輝煌的戰役，與66年前經歷823砲戰洗禮的老榮民們一樣，值得敬重。

現場有彰雲嘉南的榮民及榮眷參加活動，傅正誠特別頒發紅包及禮物，慰勞參與過823砲戰的12位老榮民，其中有位榮民由兒子代表，他說「父親是他心目中永遠的英雄」。

欣欣水泥嘉義廠指出，2020年轉型至今，每年約7、8萬人流來觀光，團體及自由行都有，很多親子來參觀及體驗水泥製程，認識水泥是如何蓋成每天住的房子，50周年慶活動即日起至25日有表演、文創市集、抽獎。

活動邀請太保國小國樂隊、番路幼兒園、社口國小太鼓隊帶來精采可愛的表演，還有天然莊園、茶飲、手作藝品等小農文創市集，也有巨型水泥車扭蛋換獎品活動，熱鬧滾滾。